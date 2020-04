Froulju benaud: inkeld mar groepen yntimidearjende manlju op ‘e dyk

Hja doarre amper mear om in boadskip. Jonge froulju wurde minutenlang folge troch manlju dy’t systerje, om seks freegje of harren útskelle. It is sûnt in wykmennich in grut probleem yn Brussel. Op ‘e dyk swalkje groepen manlju om dy’t harren net oan ‘e regel hâlde dat hja binnendoar bliuwe moatte.

“Door de coronamaatregelen kom ik maar weinig andere mensen tegen, behalve dus die mannengroepen”, seit de tweintichjierrige studinte Esli Balatova. Hja komt út Gent, mar sit op keamers by it Brusselske suderstasjon en hja hat de kwestje op it aljemint brocht. In soad oare froulju reagearren mei ferlykbere ûnderfinings.

De maatregels om de fersprieding fan it koroanafirus te kearen binne yn it Belzelân gâns stranger as yn Nederlân. Men mei der allinne mar bûtendoar komme as dat perfoarst needsaaklik is, bygelyks om boadskippen te dwaan of om nei it wurk ta te gean. De Belgen hâlde har oer it generaal kreas oan dat foarskrift, mar in útsûndering binne de neamde groepen manlju.

It binne der alderjongsten net, neffens frou Balatova. Hja seit: “Het zijn bijna altijd dertigers en veertigers, mannen die een stuk ouder zijn dan ik.” De situaasje bringt jin de film Femme de la rue yn it sin, fan filmmakster Sophie Peeters. Hja filme mei in ferburgen kamera in kuier troch de stêd. Rûnom waard hja lestichfallen troch in groep dy’t hja omskriuwt as “werkloze, gefrustreerde mannen, die rondhangen op straat en zich steendood vervelen” en “vaak allochtone mannen”. Foar de filmmakster wie de situaasje yn 2012 reden om twa jier nei’t se har der nei wenjen set hie, wer út Brussel wei te ferfarren.

Yn Brussel binne mear problemen mei minsken dy’t gearkloftsje en harren misdrage. Hjoed wie der bygelyks in soad reboelje yn Anderlecht. It Nijs skreau dêr ek oer: link.