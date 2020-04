Frjentsjerter skipswerf bout duorsum ynspeksjeskip

De bou fan in nij ynspeksjeskip foar provinsje Fryslân is foar 1,625 miljoen euro gund oan Skipswerf Talsma yn Frjentsjer. It giet om in folslein elektrysk skip mei in lingte fan goed 15 meter. “In ynnovatyf produkt en goed foar de ekonomy. In moaie ympuls foar de Fryske skipsbousektor”, neffens deputearre Avine Fokkens-Kelder. Yn ‘e simmer fan 2021 is de nije PW10 klear om te brûken.

­­­

It skip kin CO2-neutraal farre troch elektryske oandriuwing yn kombinaasje mei in grut pakket batterijen. De akku’s wurde nachts mei griene stroom byladen. Dêrneist komme der tsien sinnepanielen op it dak fan de stjoerhutte. It skip sil geskikt wêze om mooglik yn ‘e takomst op wetterstofoandriuwing oer te skeakeljen.

Duorsume ynrjochting

In waarmtepomp regelet it klimaat yn de stjoerhutte. Sels yn ‘e winter hellet de pomp waarmte út it oerflaktewetter. Twa enerzjybufferfetten binne goed foar de opslach fan it ferwaarme wetter. De tapaste materialen yn it skip binne safolle mooglik op basis fan duorsumens selektearre. Der is keazen foar in kasko fan stiel omdat de CO2-fuotprint dêrfan leger is as bygelyks fan aluminium. Foar it liedingwurk wurdt keunststof tapast dy’t recycle wurde kin. Foar it ynterieur en de flierren is it ôftimmerjen mei bamboe in duorsume kar. Bamboe is in tige fluchgroeiende gerssoarte, dy’t grutte protten CO2 fêstleit en 35% mear soerstof ôfjout. Foar de beklaaiïng wurde ekologyske materialen brûkt en foar it plafond plestik dat út petflessen werbrûkt wurdt.

Frysk produkt

It ûntwerp fan de nije PW10 is troch Vripack yn Snits makke, Skipswerf Talsma yn Frjentsjer sil it bouwe. “It is geweldich dat in Fryske werf dit ynnovative skip bouwe mei. Neist direkte wurkgelegenheid foar ús kin dizze opdracht in spin-off foar takomstige projekten wêze”, neffens Gerard Cnossen fan Skipswerf Talsma. De werf wurket sechtjin moannen oan de PW10. De provinsje Fryslân sil it skip ûnder oare brûke foar ynspeksje, hanthavening en begelieding fan skipfeart. Dêrneist kin it skip by wettersporteveneminten en kalamiteiten ynset wurde.