Frijwilligers socht om Fryske sintsjes yn te sprekken

De provinsje Fryslân en ferskate oare Fryske organisaasjes, lykas de Afûk en de Fryske Akademy, binne op syk nei frijwilligers om tûzenen Fryske sintsjes yn te sprekken yn in databasis fan Mozilla Voice. Dat kin thús op de eigen kompjûter of snoanfoan dien wurde.

Foar de database wurdt materiaal fan tsientallen talen sammele. It doel is om masines en apps te learen hoe’t minsken prate, sadat skielk soarchrobots, websiden en apps better Frysk en oare talen prate kinne. Der binne op syn minst 300 oeren materiaal nedich. De database befettet no fiif oeren Frysk en dêrom is noch wol wat help nedich. It is wichtich om in grut ferskaat oan stimmen te hawwen en alle útspraakfarianten fan it Frysk binne wolkom.

It ynsprekken fan de sintsjes kin op de webside voice.mozilla.frl.