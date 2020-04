Fideo’s: goed Frysk skriuwe

Fan ‘e wike koene jimme hjirre in oersjoch fine fan Afûk-filmkes oer grammatika. Dy taalorganisaasje út Ljouwert hat ek in rige humoristyske koarte fideo’s makke oer de korrekte skriuwwize fan Fryske wurden. Dy fine jimme hjirre:

1. Ferwiiswurden: dizze/dy, dit/dat

2. Ynsittenden, omwenjenden ensfh.

3. De -e fan it eigenskipswurd (‘myn nij adres’)

4. ‘Veel’ en ‘weinig’ yn it Frysk

5. As, of, oft, ofte, at

6. Ferlytsingswurden

7. Wol of net in -n efter de ynfinityf

8. Problemen by -je-tiidwurden

9. ‘Komme’ as helptiidwurd

10. ‘Gean en ‘bliuwe’ as helptiidwurd

By eintsjebeslút in âlder filmke oer it omdraaien fan de tiidwurden: