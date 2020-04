Fideokolleezje rint út de hân: dosinten krije boete

Universiteiten en hegeskoallen binne ticht. De dosinten moatte harren kolleezjes op in alternative manier fersoargje. In protte fan harren kieze derfoar om dat foar de kamera te dwaan. Freed gie dat yn Gent hielendal ferkeard. In online-kolleezje kommunikaasjekunde rûn út ‘e hân. De plysje moast derby komme en de twa dosinten krigen proses-ferbaal.

De twa dosinten joegen tegearre kolleezje yn it hûs fan ien fan ‘e twa. Dat diene hja foar in groep fan likernôch hûndert studinten. Op in stuit krigen hja der drank by en waard der muzyk by oanset. Dy stie sa lûd dat de plysje oan ‘e doar kaam mei de opdracht dat it folume omleech moast.

De dosinten wiene it dêr net mei iens en der ûntstie in fûle diskusje. De dosinten wegeren om harren identiteitskaarten oan ‘e plysje sjen te litten. De studinten koene alles folgje. Op it lêst skelde ien fan ‘e dosinten de plysjes út foar faksisten en brocht demonstratyf de Hitlergroet. Dat gie de plysjes te fier. Hja makken proses-ferbaal op.

De twa dosinten moatte harren foar de rjochter ferantwurdzje foar harren dwaan. De universiteit hat harren ynearsten op non-aktyf steld.