Fideo: Aukje Postma kin wetter better skjinhâlde as provinsje

Aukje Postma fan Grou kin de grutte wetters om har wenplak hinne better skjinhâlde as de provinsje Fryslân sels. Dat is hja alteast fan betinken. Hja makket gebrûk fan it saneamde útdagingsrjocht, in nij rjocht fan Nederlânske boargers dy’t tinke dat se beskate oerheidstaken better útfiere kinne as dat de oerheid dat kin. Hja meie dat ûnder betingsten sjen litte.

Frou Postma fisket plestik út it wetter fan in grutte driuwende planke, in saneamd supboard. De NOS hat in reportaazje makke oer it besykjen fan de Akkrumske en oare minsken dy’t gebrûk meitsje fan it útdagingsrjocht.