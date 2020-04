Ferkâlden

Troch syn gekuch mei er net nei bûten.

Foar âldere minsken kin dat gefaarlik wêze,

sei syn mem. Hast al syn strips hat er al twa

kear lêzen. Trije wiken sûnder skoalle

duorret toch wol lang.

Syn heit sei: trije wiken is noch neat, jong.

Pake hat yn ‘e oarloch dik trije jier net

nei skoalle west. Sa lang, lake er, sil dit

toch hooplik net duorje. Dan sitte we hjir yn

2023 noch.

Mar heit makke net hieltyd grapkes, soms

seach er lang op ‘e telefoan. Saniis prate er

sacht mei mem oer jildsaken en ZZP.

Hoelang sil dit allegear noch duorje, wannear

wurdt it wer gewoan? Juster hearde er op it

nijs, foarútsjen kinne we net sa fier.

Op bêd tocht er oan pake en oan himself oer

tachtich jier. Hoe sil er mei syn pakesizzers

weromsjen op dizze nuvere Coronatiid?

Wier, hy wist it net, al like ien ding toch wol

wis: Syn gekuch waard al krekt wat minder.

De kiel die wat minder sear.

Nyk de Vries | Dichter fan Fryslân