Feriene Steaten sille ymmigraasje tydlik útstelle

Presidint Trump sil in dekreet ûndertekenje dêr’t migraasje nei de Feriene Steaten tydlik mei stillein wurdt.

Op Twitter skriuwt er: “Yn it ljocht fan de oanfal fan de Unsichtbere Fijân, en om de banen fan ús geweldige Amerikaanske boargers te beskermjen, sil ik in dekreet ûndertekenje dêr’t de ymmigraasje yn de FS tydlik yn stilset wurdt.”

Trump hie fanwegen it koroanafirus earder al in reisbeheining ynsteld foar reizgers út Sina en yn maart waard in reisbeheining ynsteld foar 26 Europeeske lannen, foar Nederlân ek. Trump liket de reisbeheining no út te wreidzjen nei alle lannen. De krekte ynhâld fan it dekreet is noch net bekend.