Feie Fonyk: Hannel by ûngerêstens

Kollum

It is te begripen dat âlde en kwetsbere minsken op it stuit tige yn noed sitte oer harren sûnens, mar it is ûnbegryplik dat se har ûnnutte rotsoai oansmarre litte. Elkenien wit dat er goed op him- of harsels passe moat. Dat betsjut, net smoke, sûpe en net de hiele godsgânske dei yn ’e hûs sitte en foar de telefyzje hingje om te sjen hoe’t it mei de koroana giet. Wa’t sûn yt mei in soad fruit en griente hat neffens de wittenskip gjin ekstra fitaminen en mineralen nedich.

Ofrûne wike seach ik in pear kear in reklame foar VitaePro. Hâldst it net foar mooglik wêr’t dat wûnderbaarlike “Voedingssupplement” allegearre goed foar wêze soe. Der sit Boswellia serrata yn en it helpt tsjin “oxidatieve stress”. Wat dat is mei Joast witte. De pillen kostje 33 sinten it stik en foar in goed effekt moatst der eins fan dyn tsiende jier ôf alle dagen twa fan ynnimme. Ik haw útrekkene datst der dan ast njoggentich bist – en dat wurdst grif mei dat middel – € 19272 oan útjûn hast. Hawar, men hoecht it net te keapjen.

Misbrûk meitsje fan goederleauskens

Dan kaam ik yn deselde wike op de sidegrutte advertinsje fan Koopjedeal in reklame tsjin foar in Therapeutische verzwaringsdeken. Ast dy nachts oer dysels hinneleist, hast minder lest fan “stress-, angst en ontwikkelingsstoornissen”. De tekken fan € 179,99 is yn de oanbieding en kostet no € 59,99. Op deselde advertinsjeside kinst Therapeutische kopergeweven compressiesokken keapje, 1 + 1 pear fergees en sokke sokken soargje foar de ôffier fan ôffalstoffen. Dizze wike fan € 59,00 foar € 9,99. Ik freegje my ôf hoe’t soks kin mei sa’n tekken en sokke sokken. Hawar, ek dat hoechst net te keapjen.

Kinst dy der net drok om meitsje, wat kin it dy skele. Mar der wurdt misbrûk makke fan de goederleauskens fan minsken en dat is, just yn dizze koroanatiid, no‘t der al sa’n soad problemen binne, net sa moai. Dan seach ik op de koopjedeal-side ek noch reklame foar in tondeuze, “zeer handig voor als je niet meer naar de kapper kan”. Ik sjoch der ûndertusken út as in boskduvel, mar ik haw him net kocht.