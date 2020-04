Farskpakketten foar flechtlingen yn kamp Malakasa

Caroline Sandberg en har dochter Zoï binne yn Grikelân om út namme fan de stifting foodKIND iten te sieden foar de flechtlingen yn kamp Malakasa. Sjoch ek ús foarige berjocht. Lykwols is dat no net mooglik fanwege in koroanabesmetting by in man yn it kamp.



Sneintejûn waard ûntdutsen dat in Afgaanske man de goarre ûnder de lea hat. Itensiede kin no net, want om it waarme iten op te heljen moatte kwetsbere minsken te ticht opinoar yn in rige stean. Besletten waard om in fiedsum en fitamineryk itenspakket gear te stallen, mei dêryn aai, woartel, sipel, komkommer, sinesappel en appel.

Op de foto stiet de koördinator fan foodKIND. Efter har yn de swarte kratten sitte de farskpakketten foar de 1800 bewenners fan it kamp. De fiif frijwilligers hawwe goed twatûzen kilo griente en fruit ynpakt. De manlju yn de wite pakken wurkje foar de Gryskske oerheid en diele doazen mei wykpakketten mei iten út en ruften foar de jonge bern.

Net ien fan de bewenners mei it kamp út en tige beheind meie helpferlieners kamp Malakasa yn.