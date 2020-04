Ekstra stipe út Iepen Mienskipsfûns foar lytse inisjativen

De provinsje Fryslân stelt ekstra jild beskikber foar lytse iensumens- en leefberens-inisjativen. It jild komt út it Iepen Mienskipsfûns. Der is op syn heechst € 500,– it inisjatyf beskikber.

It jild is bedoeld foar lytse maatskiplike inisjativen yn Fryslân, dy’t de leefberens yn wyk, doarp of stêd, salang’t de koroanakrisis duorret, fergrutsje. Foarbylden fan lytse inisjativen binne it útdielen fan tulpen oan ynwenners of it meitsjen fan muzyk yn ‘e tún fan fersoargingshuzen.

Stipe foar lanlike lobby

Fierder stipet de provinsje Fryslân de lobby fan Landelijke vereniging voor Kleine Kernen (LvKK) en de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) om doarpshuzen en wyksintra ta de kompensaasjeregeling ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’ ta te litten. No falle doarpshuzen en wyksintra bûten dy regeling. Troch de koroanakrisis binne se fan need ticht en hawwe se it dreech.