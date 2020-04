Eastenrikers meie wer yn groepen fan tsien byinoar komme

Eastenryk ferrommet de maatregels tsjin it koroanafirus fierder, hat minister Anschober fan Folkssûnens bekendmakke. Eastenrikers meie op it stuit allinnich noch nei bûten ta om te boadskipjen of in eintsje hurd te rinnen. Dy regels ferrinne op 30 april en de minister sjocht gjin reden om se te ferlingjen.

Nei de ferromming meie Eastenrikers wer mei maksimaal tsien minsken tagelyk byinoar komme. As se net diel útmeitsje fan deselde húshâlding moatte se dan wol teminsten ien meter ôfstân ta inoar bewarje.

Earder giene lytse winkels al iepen en neffens skema meie begjin maaie Eastenrykske kapperssaken ek wer iepen. Heal maaie kinne de restaurants de doarren wer iependwaan. Op 29 maaie folgje de hotels. Oft dat bestjut dat bûtenlânske toeristen ek wer komme kinne, is net dúdlik.