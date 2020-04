Earste Provinsjale Steategearkomste op digitale wize

Yn ferbân mei de nije maatregels fan it kabinet yn relaasje ta it koroanafirus, binne alle fysike gearkomsten fan Provinsjale Steaten yn april ôfsein. Lykwols, mei tank oan it ‘spoedwetsfoarstel digitale beslútfoarming’, kin de Provinsjale Steategearkomste op 22 april dochs trochgean, en wol op digitale wize.

Op 27 maart hat de Ministerried ynstimd mei it ‘spoedwetsvoorstel digitale beslútfoarming’. It doel dêrfan is om provinsjes, gemeenten en wetterskippen tydlik in alternatyf te bieden troch sawol digitaal byinoar te kommen as digitaal besluten te nimmen. Dat hâldt yn dat der ek stimd wurde sil. Yn de foargeande gearkomsten hiene de leden allinne by fysike oanwêzigens stimrjocht.

Digitale kommisjegearkomste

De ynfolling fan de Provinsjale Steategearkomste sil wol op in oare wize ferrinne. Sa sil der earst op freed 10 april om 15.00 oere in digitale kommisjegearkomste oer Gastfrij Fryslân 2028 wêze. Ynwenners en organisaasjes kinne dêr as ynsprekker oan meidwaan. It definitive beslút oer Gastfrij Fryslân 2028 sil lykwols nommen wurde yn de digitale Steategearkomste fan 22 april.