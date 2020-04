Earste boek oer Fryslân en de Friezen yn Turkije ferskynd

Ibrahim Sediyani, in Koerdyske sjoernalist en skriuwer út Turkije dy’t yn Dútslân wennet, hat it earste boek oer Fryslân en de Friezen yn Turkije publisearre. It boek Frizya ve Günümüzde Frizler (Fryslân en tsjintwurdich de Friezen) is útjûn troch Bir Kitap Utjouwer.

It 173 siden tellende boek jout ynformaasje oer de Fryske geografy, skiednis, kultuer, taal en literatuer, dy’t yn trije lannen terjochte komme: Dútslân, Nederlân en Denemarken.

Fryslân en de Friezen binne ûnbekend yn Turkije. It doel fan sjoernalist en skriuwer Ibrahim Sediyani is om fia dit boek Fryslân en de Friezen yn Turkije te yntrodusearjen. Sediyani wennet yn Dútslân en hâldt fan Fryslân. Hy reizge faak nei Fryslân. It nij ferskynde boek ropt yn Turkije al grutte belangstelling en nijsgjirrigens op.