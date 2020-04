Dútske dielsteat wol nije wike koroanamaatregels al ôfskaffe

Hawwe de anty-koroanamaatregels lang genôch duorre? De mienings dêroer binne tige ferskillend, ek tusken regionale oerheden. De Dútske dielsteat Noardryn-Westfalen, dy’t tsjin Nederlân oan leit, wol der fluch fan ôf. Takom tiisdei soe in part derfan al ôfskaft wurde kinne.

Yn Noardryn-Westfalen binne mei karneval in protte minsken besmet rekke mei it koroanafirus. Undersikers fan regionale universiteiten hawwe de sifers besjoen en binne ta de konklúzje kommen dat it firus in stik minder deadlik is as dat foarhinne grute waard. 99,7 persint fan ‘e minsken dy’t it firus krije, bliuwe yn libben.

De ymmuniteit bout ek hurd op yn it gebiet: neffens de ûndersikers is sa’n 15 persint fan ‘e bewenners wilens ûngefoelich wurden foar it firus. Undersiker Hendrik Streeck fan de universiteit fan Bonn is lieder fan it ûndersyk. Hy seit dat ûndersyk lykas sines oeral dien wurde moat: “As wy allinnich al mear witte oer it tal deaden en de fraach hoe’t se stoarn binne, dan kinne wy better passende maatregels nimme. Guon groepen moatte wy dan better beskermje en oaren faaks hielendal net.”

Stephan Pusch is bestjoerder fan de Kreis Heinsberg, dêr’t de measte besmettings wiene. Hy seit dat de situaasje yn syn streek o sa liket op dy yn Noard-Brabân. “Wy hawwe hjir ûndersocht hoe’t maatregels wurkje”, seit er. “Dat is foar Nederlân ek wichtich.” Dat der yn Dútslân in soad ûndersyk dien wurde koe, komt neffens him trochdat Dútslân goed taret wie op in krisis: der wie hieltyd genôch plak yn ‘e sikehûzen en der wie genôch beskermingsmateriaal foar medysk personiel.