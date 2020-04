Drone leit hoopfolle boadskippen Friezen fêst

In drone en in helikopter fleane de kommende twa wike oer Fryslân, om yn de koroanatiid hoopfolle boadskippen fan en troch Friezen fêst te lizzen.

Mei ‘Fryslân fan Boppen’ krije minsken yn ’e provinsje de kâns om de mienskip in hert ûnder de riem te stekken. De aksje wurdt mooglik makke troch de Fryske gemeenten, yn gearwurking mei de provinsje, Ljouwert-Fryslân 2028, Omrop Fryslân en de Ljouwerter Krante.

Fan 15 o/m 28 april wurdt, op wurkdagen, ôfwikseljend mei in drone en in helikopter, yn tsien etappen de provinsje filme. “Dit is foar elkenien in bysûndere en lêstige tiid, mar minsken hâlde har hjir yn it algemien hiel goed oan de ôfspraken om fierdere fersprieding fan it koroanafirus tsjin te gean”, seit Lieuwe Krol fan LF 2028, dat de aksje regisearret. “Dêrom wolle de Fryske boargemasters wat weromdwaan.”

Op 15 april wurdt ôftrape mei de Befrijingsrûte, dy’t begjint by Appelskea en einiget yn Ljouwert. It is dy datum 75 jier lyn dat Fryslân befrijd waard. In dei letter wurdt oer de rûte fan de Slachtemaraton flein. Yn ’e twadde wike folgje ûnder oare de Alvestêderûte (yn etappen) en de Waadeilannen. De rûten en de plakken dy’t de earste wike oandien wurde, binne fan sneon 11 april ôf te finen op de websiden fan de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân, dy’t foar it projekt gearwurkje.

Artistike yntervinsje

Alle dagen sil der in artistike yntervinsje wêze. Dy projekten wurde koördinearre troch Marten Winters, artistyk lieder fan ûnder mear de Slachtemaraton en de 8ste dei.

De bylden dy’t alle moarntiden opnaam wurde, binne alle dagen fan 14.00-16.00 oere te sjen op Omrop Fryslân en fia LC.nl, de webside fan de Ljouwerter Krante. Alle jûnen wurdt by de Omrop in kompilaasje útstjoerd. De kompilaasje is alle dagen ek te sjen op de sosjale media fan ûnder oare LF2028. Ympresjes fan de rûten (en de nije rûte) stean in dei letter yn ’e Ljouwerter Krante.

Feilichheidsmaatregels

Wichtich is dat elk him by de flechten hieltyd hâldt oan de hjoeddeiske feilichheidsmaatregels tsjin it koroanafirus. Krol: “Wy roppe minsken dy’t oan ’e rûten wenje dan ek op om út de eigen tún wei of fan it balkon ôf te wiuwen en aksjes te organisearjen. Mei spandoeken, stoepekryt of oare kreative uteringen.”

Mear ynformaasje oer de rûten fan 15 o/m 17 april stiet fan hjoed ôf op www.lc.nl en www.omropfryslan.nl. Fan oankomme tiisdei ôf is dêr ek ynformaasje oer de oare rûten te finen.