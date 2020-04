Drachten stjoert agressive asylsikers de provinsje út

It wie de lêste tiid ûnrêstich yn Drachten. Minsken dy’t graach yn Nederlân wenje wolle om’t it yn har eigen lân net plús is, rekken fan ‘e kaart troch fjochterij yn it sintrum dêr’t hja tydlik ûnderkommen fûn hawwe. De plysje moast moandeitejûn mei 22 minsken nei it asylsikerssintrum oan it Noarderein ta om lju útinoar te heljen dy’t deilis wiene.

Neffens it sintraal orgaan foar it opheinen fan asylsikers, it COA, leit de reboelje benammen oan fiif manlju dy’t wakker stokelje. Hja wurde tydlik yn oare provinsjes ûnderbrocht. Den Helder, Dronten, Utert en Hoogeveen meie der no mei rêde.

De reboeljemakkers meitsje gjin kâns op in ferbliuw yn Nederlân, om’t hja komme út lannen dy’t offisjeel as feilich beskôge wurde, lykas Marokko en Algerije. Hja wiene benammen slaande rekke mei manlju út Nigeria.