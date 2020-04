Devea keapet ‘Skûtsjekrant’

Penn.nl, de útjouwer fan de Skûtsjekrant, waard op 11 febrewaris 2020 fallyt ferklearre. Devea melde him as keaper foar sawol de Skûtsjekrant as de webside skutsje.nl en wist úteinlik in oerienkomst te sluten mei kurator Marco Kalmijn.

Devea is útjouwer fan de Leeuwarder Seniorenkrant, de Leeuwarder Studentenkrant en de Schoolkeuzegids Friesland Urk en de NoP. Doede Vellema, eigner fan Devea, is al hast 25 jier wurksum yn ’e krantewrâld. Hy fûn it net te fertarren dat de Skûtsjekrant ophâlde soe. Alle skûtsjeleafhawwers kenne dy krante, mei troch de belutsenheid fan Klaas Jansma. Vellema is dan ek bliid om berjochtsje te kinnen dat de 25e jiergong fan de Skûtsjekrant yn 2020 gewoan útkomme sil.

Fansels binne de gefolgen fan de koroanakrisis foar it skûtsjesilen fan takom simmer noch ûndúdlik. Wol is wis dat de Skûtsjekrant de ûntwikkelingen op ’e foet folgje sil, yn ’e krante likegoed as op skutsje.nl.

De kommende tiid sil der kontakt opnaam wurde mei de hjoeddeiske leveransiers en advertearders.