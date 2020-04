De koroanaskeet: feit of fiksje?

Prûste en hoastje is langer nuodlik: troch flibe en snotte kin men it koroanafirus oerdrage dat de deadlike Sineeske trudze teweibringt. Hoe is dat lykwols mei sketen? Twa medisy jouwe harren betinken.

Neffens Norman Swan, in Skotske dokter dy’t yn Australië in medysk radioprogramma presintearret, is der jit gjin ûndersyk nei de kwestje útfierd. Swan besjocht dy lykwols praktysk. Hy seit oer it ôfblazen yn ‘e tiid fan ‘e koroanagoarre: “Doch it gewoan net te deun by oaren en blaas net ôf yn ‘e bleate kont.”

De Belgyske dokterske Marleen Finoulst seit dat it koroanafirus wis wol yn ‘e lucht sit dy’t besmette ljuwe út ‘e broekwangen blaze. Hja is lykwols net sa benaud dat de ‘koroanaskeet’ ek wier bestiet en ferdútst: “Uiteraard kan er coronavirus in je scheten zitten omdat het ook in onze stoelgang en darmen zit. Maar we dragen ook allemaal nog beschermingslaagjes: een broek, rok en ondergoed. Geen scheten laten vind ik overdreven, want we ademen ook uit. Er kunnen niet meer coronavirussen aanwezig zijn in winden dan in de uitgeademde lucht. En we gaan mensen ook niet vragen om niet meer uit te ademen.”

Neffens frou Finoulst moat men ek net te benaud wurde. Hja seit: “Met de afstandsregels zijn we voldoende beschermd.”