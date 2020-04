Certe: “Tsjinstferliening op peil hâlde, mei beskerming en kreativiteit”

Yn de koroanakrisis dogge Certe en HAL Fryslân der alles oan om akute en needsaaklike medyske diagnostyk salang mooglik biede te kinnen, mei de soms beheinde middels dy’t se ta harren beskikking hawwe. Dan komt it derop oan om kreatyf te wêzen. Foar ekstra beskerming hawwe Certe en HAL Fryslân bygelyks spesjale skermen ûntwikkele.

Lokaasjes iepen foar minsken sûnder klachten

Der binne noch in stikmannich lokaasjes iepen foar it ôfnimmen fan bloed. Dy lokaasjes binne inkeld iepen foar minsken sûnder koroana-eftige ferskynsels. Der wurdt in saneamde triaazje oan de doar dien. Minsken mei klachten lykas koarts en hoastjen meie der net yn en wurde weromferwiisd nei de oanfreegjende dokter. Aktuele ynformaasje oer lokaasjes en iepeningstiden stiet op certe.nl of op hal.frl.

Bloed ôfnimme litte oan hûs

Hat ien wol klachten dy’t te krijen ha kinne mei it koroanafirus, of heart ien ta in kwetsbere doelgroep, dan regelje Certe en HAL Fryslân, salang’t harren kapasiteit it tastiet, om oan hûs bloed ôf te nimmen. Dat neffens it advys fan de oerheid en it RIVM om mei klachten thús te bliuwen. Dy oanfraach giet altyd fia de behanneljend dokter (bygelyks húsdokter, ferloskundige, spesjalist). Wannear’t meiwurkers fan Certe en HAL Fryslân by ien thúskomme, wurkje se mei beskermingsmiddels, lykas it RIVM dat foarskriuwt.

Mei alle maatregels wolle Certe en HAL de feiligens fan kliïnten en meiwurkers sa goed mooglik garandearje. Dêrby rekkenje se op begryp en meiwurking fan alle partijen.