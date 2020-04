B&W yn Waadhoeke diele ‘patatsje mei’ út op Keningsdei

Dit jier kriget de fiering fan de jierdei fan kening Willem-Alexander troch de koroanakrisis in hiel oar karakter. De Keningsspullen, frijmerken en konserten op 27 april geane oer. Om dy deis de bewenners en personiel fan fersoargingshuzen op te moedigjen, dielt it kolleezje fan B&W fan Waadhoeke yn alle fersoargingshuzen yn de gemeente in ‘patatsje mei’ út.

Opmoedigje mei in ‘Benefrytsje’

Spitigernôch hawwe de fersoargingshuzen ek te krijen mei it koroanafirus en alle maatregels dy’t dêrby hearre. It binne swiere tiden. Te mear mei’t de doarren ticht binne foar besite en de bewenners harren dierbere neisten net mear sjen kinne. Om fernimme te litten dat gemeente Waadhoeke mei de ynwenners meilibbet, diele boargemaster Marga Waanders en de wethâlders (fansels neffens de rjochtlinen fan it RIVM) by alle fersoaringshuzen patat út oan personiel en bewenners. De huzen krije ek in ekstra grutte koer mei fruit om sels út te dielen ûnder bewenners. Mei de traktaasje hopet de gemeente dochs noch in feestlik tintsje oan Keningsdei 2020 te jaan.

In bydrage fan lokale ûndernimmers

In protte ûndernimmers hawwe it dreech yn dizze tiden fan it koroanafirus. Om de ierappelsektor te stypjen, kiest de gemeente diskear foar it útdielen fan patat: it saneamde ‘Benefrytsje’. Patatfabryk Lamb Weston/Meijer en oalje- en sausspesjalist Levo leverje alle patat, oalje en saus oan. De fruitkuorren dy’t de fersoargingshuzen ek krije, binne mei gearstald troch ûndernimmers út Waadhoeke.

Neist de ynfolling dy’t Waadhoeke oan Keningsdei jout, is der ek in lanlik inisjatyfprogramma fan it Oranjebûn. Dat programma is hjir te finen.