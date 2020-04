Boris Johnson wer by de wâl op

De Britske boppeminister Boris Johnson hoecht net langer op in slankje-en-skermkekeamer te lizzen. Al bliuwt er noch efkes yn it sikehûs. Sneintetejûn moast er opnommen wurde om’t er covid-19 hie en moandei like it raar en krige er hommels ferlet fan faaimasterjen.

Hoe’t it komt mei de man is noch net wis. Minister fan útlânske saken Dominic Raab is foarearst syn ramplesant. Johnson die te witten dat er in poerbêst sin hat.