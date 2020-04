Boeren en túnkers roppe bern op om útsjoch te dielen

It koroanafirus makket it op it stuit ûnmooglik foar Nederlânske boeren en túnkers om bern en harren skoalklassen op ’e pleats en yn ’e kas te ûntfangen. Dochs wol de agraryske sektor graach yn kontakt bliuwe mei de bern om sa te fertellen oer wat der op it hiem allegear spilet. De LTO’s hawwe dêr mienskiplik wat op betocht: skoalbern wurde oproppen om harren útsjoch mei-inoar te dielen fia de aksje #watisjouwuitzicht.

Der binne trije kreative aktiviteiten betocht om it útsjoch te dielen: in (boere)kleurplaat, it nifeljen fan in fierkiker en it meitsjen fan in flog dêr’t bern inoar nei harren eigen wrâld yn meinimme. Oan hokker opdracht bern meidwaan kinne, hinget derfan ôf hoe âld oft se binne en wat se aardich fine.

Njonken it feit dat bern inoars kennis ferbreedzje kinne, falt der ek wat te winnen. Sa wurde ûnder de winners rûnliedings by boeren en túnkers ferlotte. Bern kinne ûnder mear in profesjonele flogútrêsting winne. Dielnimme kin fia www.lto.nl/watisjouwuitzicht. Op 1 maaie wurde de winners bekendmakke.

De aksje #watisjouwuitzicht is in inisjatyf fan: LTO Nederlân, LLTB, ZLTO en LTO Noard en opset om ek yn dizze tiid mei-inoar yn kontakt te bliuwen.