Boek oer stinzeplanten yn Fryslân

Bysûndere planten yn in histoarysk fermidden

Hjoed, tiisdei 21 april, ferskynt de nije publikaasje Stinzenplanten in Fryslân. It is in ryk yllustrearre boek oer ferwyldere maitiidsbloeiers yn it histoaryk grien.

Stinzeplanten binne bol-, knol- en woartelstôkgewaaksen dy’t soms al iuwen lyn oanplante binne op Fryske bûtens (lykas Martenastate), boerehiemen en yn tunen by pastorijen en wenten fan notabelen. De auteurs beskriuwe de histoarje, de oanlis, it ûnderhâld en it behear fan de stinzefloara op wichtige fynplakken yn Fryslân. En net te ferjitten achttjin wiidweidige portretten fan de wichtichste soarten.

In protte omtinken giet út nei de beskriuwing fan de meast karakteristike stinzeplanten fan Fryslân mei prachtige nammen as Haarlimsk klokkespul, Italiaanske aronstsjelk, winterakonyt en fingerhelmblom. Dat alles stipe mei moaie foto’s.

Stinzeplanten komme yn hiel Nederlân foar, mar Fryslân nimt in wichtich plak yn as it om de skiednis fan de stinzefloara giet. Dêrom komme ek kultuerhistoaryske aspekten oan ’e oarder, lykas de túnkeunst. Dêrnjonken is der omtinken foar de wichtichste floristen, dy’t in protte stúdzje makke hawwe fan dizze bysûndere groep planten. It boek is in fuortsetting fan it ûndersykswurk fan de Fryske florist D.T.E. van der Ploeg.

Stinzenplanten in Fryslân

Henk Buith, Stefien Smeding, Heilien Tonckens, Aad van der Burg (red) –

ISBN 978 90 5615 622 0 | paperback | 176 siden | yllustrearre | € 22,50 | hûnderten foto’s

In mienskiplike útjefte fan Feriening It Fryske Gea, Stichting Martenastate en Noordboek Natuur

Te keap yn ’e boekhannel en fia www.noordboek.nl.