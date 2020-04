Boek fan twa keunstners oer it ferdwinende bioferskaat yn Fryslân

Neffens dichter Jan Kleefstra en keunstner Christiaan Kuitwaard betelje it lânskip en de natuer de priis foar it feit dat ús tichtbefolke lân ien fan de grutste lânbou-eksporteurs op ’e wrâld is.

Fan alle lannen yn Europa is yn Nederlân it bioferskaat it leechst. Yn it boek Veldwerk. Over het verdwijnen fan de biodiversiteit in de Friese natuur komme belutsen minsken oan it wurk, dy’t it probleem út har eigen ekspertize wei beljochtsje. Fan fertsjintwurdigers fan de suvelyndustry en LTO oant wittenskippers en boeren.

Dêrneist befettet it boek teksten en akwarellen fan inisjatyfnimmers Kleefstra en Kuitwaard, dy’t in jier lang op ferskate lokaasjes yn Fryslân yn de iepenloft makke binne. It boek kostet € 15,00 en is te keap yn ’e boekhannel en de webwinkel fan Utjouwerij Wijdemeer.

Boekspesifikaasjes

Omfang: 88 siden | Utfiering: hurde omkaft, yn kleur | Formaat: 29 x 21,5 sm. lizzend | Boekfersoarging: Gert Jan Slagter | Priis: € 14,99