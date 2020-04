Boargemaster en wethâlders fan Ljouwert stypje Cambuur

Goed trije dagen nei de meidieling fan de KNVB dat Cambuur troch it tuskentiidsk beëinigjen fan de kompetysje promoasje nei de earedivyzje mis driget te rinnen, is it gefoel fan teloarstelling yn Ljouwert noch grut.

Under supporters fan Cambuur en it ek dupearre De Graafschap is in petysje opset om ta in heroerwaging fan it beslút te kommen, dy’t ûnderwilens mear as 20.000 kear ûndertekene is. Ferskate partijen, wêrûnder Cambuur, oerwaagje juridyske stappen tsjin it beslút fan de KNVB.

It bestjoer fan de gemeente Ljouwert dielt it gefoel dat it seizoen fan Cambuur in moaier ein fertsjinne hie en stelt him fol efter de fuotbalklup. Cambuur freget oan alle direkt by it betelle fuotbal behelle partijen: sykje nei in oplossing dy’t rjocht docht oan it gefoel fan ridlikens, just yn dizze bysûndere tiid, dêr’t we mear as ea earder yn nei solidariteit stribje.