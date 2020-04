Bernsbern en efterbernsbern Robert F. Kennedy ferdwûn by kanofarren

De Amerikaanske kustwacht yn de steat Maryland is op syk nei twa leden fan de Kennedyfamylje dy’t mist wurde yn in baai. It giet om in bernsbern fan de fermoarde Demokratyske âld-presidintskandidaat Robert F. Kennedy en har soantsje.

De 40-jierrige Maeve Kennedy Townsend McKean en har achtjierrige soantsje Gideon ferdwûnen tongersdeitemiddei nei’t se mei in kano yn Chesapeake Bay it wetter opgien wiene. The Washington Post berjochtet dat se efter in bal oangien wiene dy’t yn it wetter telâne kaam wie.

Freedtejûn makke de famylje buorkundich dat se nei alle gedachten stoarn binne en dat nei de lichems socht wurdt. “Mei grut fertriet meitsje ik bekend dat de syktocht nei myn dierbere dochter Maeve en beppesizzer Gideon no in bergingsoperaasje wurden is”, sei Kathleen Kennedy Townsend.

Needlot

De Kennedy-dynasty wurdt al desennia lang troch it needlot teheistere. Yn 1963 waard presidint John F. Kennedy deasketten yn Dallas. Fiif jier letter waard syn broer Robert F. Kennedy, de pake fan McKean, yn Dalles fermoarde by syn presidintskampanje. De soan fan Robert F. Kennedy, David, ferstoar ek jong, nei’t er yn 1984 in oerdoasis drugs naam hie. Trettjin jier letter kaam syn broer Micheal ûnferwachts om it libben by in ûngelok mei in priveefleantúch. Ferline jier ferstoar in bernsbern fan Robert F. Kennedy, de 22-jierrige Saoirse, oan in hertstilstân.