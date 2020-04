Antykoroanamaatregels triuwe jongelju yn ’e earmoed

Nederlânske jongelju hawwe slim te lijen ûnder de maatregels tsjin covid-19. Hja hawwe gauris in fleksibel arbeidskontrakt en dat makket dat hja gâns minder wissichheid hawwe as minsken dy’t justjes âlder binne. De oerheid moat dêr rekken mei hâlde, is it betinken fan it jongereinplatfoarm fan ’e SER, de sosjaal-ekonomyske rie.

“Wat we in het verleden bij crises hebben gezien”, seit heechlearaar arbeidsekonomy Anne Gielen, “is dat het de tijdelijke contracten zijn die in eerste instantie de klappen gaan opvangen.”

Safier is it al. De jongereinfakbûnen LSVb en FNV Young and United dogge te witten dat hja alle dagen sa’n hûndert berjochten krije fan jongelju dy’t troch de nije maatregels jildpine hawwe. Ut ûndersyk fan it NIBUD hat sels bliken dien dat ien op ’e trije jongelju yn Nederlân troch de maatregels ynkomsten kwytrekke is.

As der in ekonomyske resessy komt, en dêr liket it wol op, dan is it lestiger om wurk te finen of te hâlden. Frou Gielen seit: “Het kan wel tien jaar duren voor jongeren die achterstand weer inlopen.”