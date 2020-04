‘Andere Tijden’ oer manlike strippers

Yn it begjin fan de njoggentiger jierren helle Joop van den Ende de Chippendales foar it earst nei Nederlân. It sloech yn as in bom. Froulju giene yn kloften nei de teäters om har oan manlik bleat te fergapjen.

Al gau riisden de stripgroepkes as poddestuollen út de grûn op. De foarstellingen waarden hieltyd rûger en bleater, en dat late ta in soad krityk. Yn ferskate gemeenten joegen de stripsjo’s in spoar fan ûnrêst. Foarstellingen rûnen út ’e hân en waarden ôfsein of sensurearre. Bernich en hypokryt, seine in protte froulju. Dy seagen de manlju dy’t de klean út strûpten net as plat amusemint, mar as in stap yn de rjochting fan de seksuele befrijing fan de frou.

Woansdei 29 april 2020 begjint om 22.20 oere op NP0 2 in ôflevering fan Andere Tijden. Dêryn praat Astrid Sy mei foar- en tsjinstanners fan manlike strippers en giet se sels nei sa’n foarstelling ta.