Streektaalkenner Jan Germs fertelt tenei alle dagen wat oer it Drintsk. Dat docht er yn in fideo op it YouTube-kanaal fan it Huus van de taol. Dy’t fragen hat, mei Germs sels skilje, hy jout yn it earste filmke syn 06-nûmer.

It earste filmke is hjirûnder te sjen. Klik hjir foar it YouTube-kanaal mei alle fideo’s.