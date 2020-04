Abbekaat helpt fergees by ferset tsjin oardelmeterboete

“Een gedrocht”, neamt abbekaat Justin Kötter de regeling dy’t brûkt wurdt om minsken te straffen dy’t harren net hâlde oan de koroanamaatregels. Hy biedt de straften fergees help oan.

De foarbye wiken hawwe allegear minsken yn Nederlân in boete krige om’t hja te deun by in oar kamen of om’t hja mei tefolle minsken yn in hûs wiene. Lang net elk wit dat dy boeten op jins strafblêd byskreaun wurde. Dêrtroch kinne minsken jierren letter soms gjin ferklearring fan goed hâlden en dragen krije, en kin harren in baan, in staazje of in bûtenlânske stúdzje ûntsein wurde.

“Dit is niet het soort boete waar je vanaf bent, zodra je hebt betaald”, seit Kötter yn it studinteblêd Ad Valvas. Hy leit út dat it eins net in boete is, mar in saneamde strafbeschikking. Dat is in regeling dy’t yn 2008 ynfierd is om minsken te straffen sûnder tuskenkomst fan in rjochter. It doel wie om de rjochters, dy’t it al tige drok hiene, wurk út ‘e hannen te nimmen. It gefolch wie lykwols dat minsken sûnder rjochterlike hifking ynienen in strafblêd krije koene.

Kötter neamt it “een principeding” dat er helpt by ferset tsjin de koroanaboeten. Hy skriuwt op syn webstee dat ferset der soms ta liede kin dat de ofsier fan justysje de beskikking wizigje of ynlûke. Docht er dat net, dan moat in rjochter him oer de saak bûge. Neffens Kötter is dat in goed ding. Hy neamt in groep studinten dy’t in beskikking krige hat, om’t hja byinoar sieten. Hja wenje tegearre, mar it is juridysk net dúdlik oft hja yn de sin fan ‘e wet in húshâlden binne en dus byinoar sitte meie. Soks soe in rjochter dúdlikens oer jaan moatte, is er fan betinken.