Jan Mankes en Anne Zernike by Fryslân DOK

It is dit jier hûndert jier lyn dat de keunstner Jan Mankes fan De Knipe ferstoarn is. Museum MORE yn Gorssel en Museum Belvédère op It Hearrenfean bringe dêrom spesjale útstallingen. Fryslân DOK lit twa dokumintêres sjen: in film oer it libben en wurk fan Jan Mankes en in portret fan syn frou, dominy Anne Zernike.

Anne Zernike is yn Nederlân de earste frou op de kânsel. Yn 1911 wurdt se predikante fan de meniste-tsjerke fan Bovenknijpe, no De Knipe. Dêr moetet se de keunstner Jan Mankes. Hy skilderet ûnderwerpen yn syn neiste omjouwing: portretten, bisten en it lânskip. Se trouwe en ferhúzje nei De Haach en letter nei Eerbeek, fanwegen de sûnens fan Jan. Dy stjert, 30 jier âld, oan de gefolgen fan tbc. Mankes lit in oeuvre nei fan sa’n 150 skilderijen en tekeningen. Anne Zernike bliuwt aktyf as predikante en soarget derfoar dat de keunst fan har man ûnder de oandacht bliuwt.

Yn 2001 makke Gryt van Duinen in film oer it libben en wurk fan Jan Mankes. Unyk materiaal, dat no op ‘e nij brûkt wurdt yn in nije dokumintêre oer de skilder. Direkteur Ype Koopmans fan Museum MORE yn Gorssel, dat 35 topstikken fan Mankes byinoar bringt lit dy kolleksje sjen. Keunstner Annelies Alewijnse út Penjum lit sjen hoe’t sy mei har kollaazjekeunst ynspirearre rekke troch it wurk fan Mankes.

Regisseur Annet Huisman makke yn 2011, hûndert jier neidat Anne Zernike op ‘e kânsel fan De Knipe kaam, it dokudrama: Om it leauwen en de sinnigens. Trije froulju rekonstruearje it ferhaal fan Anne Zernike. Yn filmsênes dielt de jonge Anne, spile troch Henny Rinsma, har dilemma’s en har passy.

De útstalling De werkelijkheid niet is dizze simmer yn Museum MORE yn Gorssel. Museum Belvédère toant De dieren van Jan Mankes yn ’e maitiid fan 2021.

Fryslân DOK: De stille ferwûndering fan Jan Mankes

Sneon 4 april, 15.30 oere, NPO2 (mei Nederlânske ûndertiteling, werhelling 5 april 13.10 oere)

Snein 5 april, 17.00 oere, Omrop Fryslân (werhelling alle oeren)

Fryslân DOK: Anne Zernike, om it leauwen en de sinnigens

Sneon 11 april, 15.30 oere, NPO2 (mei Nederlânske ûndertiteling, werhelling 12 april 13.10 oere)

Snein 12 april, 17.00 oere, Omrop Fryslân (werhelling alle oeren)