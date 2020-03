Wüst earste yn einklassemint 1500 meter

Ireen Wüst is it reedrydseizoen lang net min einige. Op Thialf ried hja yn de lêste wrâldbekerwedstriid fan de 1500 meter nei de oerwinning. Dat die se ek nochris yn in nij baanrekôr: 1.53,10. Wüst wint dêr it wrâldbekerklassemint ek mei. Antoinette de Jong ried harsels nei it fyfde plak ta.

It bleau lang spannend yn de rit fan Wüst tsjin Miho Takagy. De Japanske besocht de Friezinne yn de lêste meters noch foarby te gean, mar dêrby gie se ûnderút, sadat se op ‘e rêch oer de finish kaam. Wüst luts har dêr neat fan oan en ried de rapste tiid aller tiden op Thialf. Se ferbettere it baanrekôr, dat sy yn desimber 2018 sels riden hie, mei twa tsienden.

Frou De Jong ried 1.54,80 en seach dat yn de rit nei har Ivanie Blondin en Elizaveta Kazelina net oan har tiid ta komme koene. Dat betsjut dat se twa plakken omheech skood is yn it klassemint.

Boarne: Omrop Fryslân