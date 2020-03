WK Frysk damjen yn Frjentsjer begûn

Yn Frjentsjer is tongersdei 4 maart it Frysk damjen om it wrâldkampioenskip (Fryslân Open) úteinset. It waard iepene op it skip Antigua troch de wethâlder fan Waadhoeke, Jan Dijkstra, dy’t sels in leafhawwer fan dy sport is. Hy hiet de spilers wolkom yn fjouwer talen: Frysk, Russysk, Italiaansk en Ingelsk, en die de earste set by it boerd fan de partij tusken de 14-jierrige Yaroslau Miklasheuski út Minsk (Wyt-Ruslân) en Piet Sikma út Hartwert. Ien fan de favoriten foar de titel. De Oekraynske skaakgrutmaster Vasil Ivanchuk sei in dei foar de iepening ôf omdat er banmg wie it koronafirus op te dwaan.

Favoriten Georgiev en Kooistra ûnderút

De 18-fâldige kampioen Taeke Kooistra ferlear yn de earste omloop fan de Wyt-Russyske kampioen Kanstantsin Nord. Wrâldkampioen Alexander Georgiev ferlear fan Fedde Wiersma. It like derop dat er him handich hanthavenje soe, mar hy ferlear úteinliks dochs.

Oan kop geane de tsjintwurdige Frysk kampioen Jalle Wiersma út Wommels en Folkert Groenveld út Jutryp, de iennigen dy’t alle trije partijen wûn hawwe. Groenveld fan de damklup Nocht en Kriich fan Aldegea wûn yn de tredde omloop fan de sterk spyljende Tsjech Vaclav Krista. Wiersma makket oant no syn favoriterol wier: yn de tredde omloop fersloech er Kees Tijssen oerstjûgjend kombinatyf. Op dy twa folgje fjouwer spilers mei 2,5 punt: de Litouwer Aleksej Domchev, de Wyt-Rus Konstantsin Nord, Hein de Vries en de 89-jierrige Sjoerd Couperus. Ald-wrâldkampioen Alexander Schwarzman stiet apart genôch noch mei lege hannen ûnderoan. Hy ferlear troch in iepeningsset fan Henk Haanstra.

Dy partij wie as earste út nei in iepeningskombinaasje fan Piet Sikma, dy’t him fjouwer skiven foardiel oplevere. Nei in healoere waard de partij dan ek wûn troch de Fries. Alexander Schwarzman moast der ek noch efkes yn komme. Hy seach in slach oer de holle, dy’t dêrmei beslissend wie. Jelle Wiersma behelle sadwaande in nuttige earste oerwinning.

Yn de earste omloop moasten Friezen tsjin net-Friezen. De Friezen wûnen krekt wat mear. Sjoerd Couperus wûn fan de sterke Belch Renaud Braye. Yn de twadde omloop wûn Couperus ek wer, no fan Piet Sikma. Yn dy omloop waard foar it earst remize spile yn twa partijen. De partij fan Georgiev tsjin Schwarzman waard dúdlik troch de wrâldkampioen Georgiev wûn.

Yn de oant no 45 spile partijen binne trij yn remise einige. In winstpersientaazje fan 93%.

Tongersdei 5 maart wurde op ’e nij trij omlopen spile op de Tallships Antigua en Elizabeth oan de Suderkade yn Frjentsjer. Yn de fjirde omloop spylje de koprinners Folkert Groenveld en Jelle Wiersma tsjininoar. Nei acht omlopen stride de earste fjouwer spilers om it rjocht om wrâldkampioen Marten Walinga út te daagjen.