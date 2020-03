Willem Schoorstra besoarget ‘Poëtyske Edda’ by minsken thús

Mei’t de presintaasje fan sneon 4 april fanwege de koroanamaatregelen net troch giet, komt de skriuwer nei jo ta. Elkenien dy’t in eksimplaar fan de Poëtyske Edda ha wol, kin dat by him oanjaan troch in berjochtsje mei namme en adres te stjoeren. It boek wurdt dan persoanlik troch Schoorstra by jo thúsbesoarge.

It boek wurdt mei moffen oan oerlange by it rút of by de doar, betelje kin mei in mei foly ôfdutsen pinapparaat. Kontant kin ek, mar dan past yn in slúf. As jo in sinjearre eksimplaar wolle, dan dat even derby sette yn it berjocht mei namme en adres.

