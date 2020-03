Werynrjochting Feanwâlden definityf gund

De werynrjochting fan Feanwâlden kin begjinne. Oannimmersbedriuw De Samenwerking út Esloo hat fan de gemeente Dantumadiel de opdracht krigen foar it grûn-, wege- en wetterboukontrakt. Foar de grienwurksumheden komt in losse oanbesteging.

Nei in yntinsyf tariedingstrajekt koe yn jannewaris de oanbesteging foar it grûn-, wege- en wetterbouwurk opstart wurde. No’t de definitive opdracht ferjûn is, kin de oannimmer meikoarten begjinne. Wethâlder Kees Wielstra is bliid mei de definitive gunning: “It gebiet om it stasjon hinne en de âlde rûnwei lizze al lange tiid te wachtsjen om oanpakt te wurden. De definitive opdracht oan de oannimmer fielt as in opluchting, krekt omdat de oanbesteging bêst spannend wie. Einlik kin de skeppe yn ’e grûn!”

Transfearium en park

De oannimmer begjint yn april mei de wurksumheden. Yn ’e rin fan dit jier hâldt de ekstra sneltrein fan Grins – Ljouwert yn Feanwâlden stil. It stasjonsgebiet moat dan klear wêze. Der komme ekstra parkearfoarsjenningen foar sawel de auto as de fyts.

It stasjonsgebiet komt yn ferbining te stean mei it doarp, omdat de âlde provinsjale dyk ferdwynt. Dêrfoar yn it plak wurdt in park mei in wetterrike sône oanlein. By it spoar lâns komt in nije dyk, dy’t it stasjon oanslút op de rûnwei.

Kânsen yn Kearnen

De oanlis fan it transfearium en it park binne part fan it projekt Kansen in Kernen (KiK). De provinsje Fryslân en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel ferbetterje de leefberheid yn Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. No’t de Sintrale As yn gebrûk nommen is, komt der folle minder trochgeand ferkear troch dy doarpen.

