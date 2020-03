Wêr is de ûnderbouwing fan al dy anty-coronamaatregels

Troch Henk Wolf

As ik de kranten en nijswebsites lês, krij ik de yndruk dat der in ramp wankt. Se sette elke coronapasjint as in fijanlik leger op in lânkaartsje en jouwe de yndruk dat in fijân yn heech tempo ús streken feroveret.

Dat minsken bang binne foar sa’n relatyf deadlik firus, is fansels net sa gek. It is yn alle gefallen net sa gek dat bestjoerders en folksfertsjintwurdigers yn sa’n sfear graach wat dwaan wolle om in soad deaden foar te kommen. De advizen fan de oerheid – net fûstkje, wat faker hânwaskje, by âlde minsken út de buert bliuwe – wienen dan ek logysk en net al te yngripend.

Mar sûnt juster stiet Nederlân op ‘e kop trochdat de oerheid in oare koers ynslein is. Kolleezjes wurde ôfsein, minsken begjinne iten te hamsterjen mei lege skappen as resultaat, de beurs dûkt fierder nei ûnderen as oan it begjin fan de krisis fan 2008 – en dat liket mar bysaak te wêzen. Oare lannen geane noch fierder: restaurants en skoallen yn België moatte ticht, yn Spanje moatte pasjinten op straffe fan in hege boete binnendoar bliuwe.

Ik ferwachtsje dat de media dan freegje wat sokke fiergeande maatregels rjochtfeardiget. Want fiergeand binne se: in soad minsken kinne har wurk net dwaan, fertsjinje neat, mooglik bedarje wy yn in nije resessy. Studinten komme achterop mei har stúdzje, dosinten moatte aansen mar sjen hoe’t se studinten wer op it nivo krije. Eveneminten en kongressen dêr’t jierren oan organisaasje yn sit, geane net troch.

Miskien is dat allegear de priis wol wurdich, mar ik kin der gjin krityske fragen oer fine – en antwurden likemin. It bliuwt by anekdoates oer Sinezen dy’t net begroeven wurde kinne en Italjaanske sikehuzen mei kapasiteitsproblemen. Mar mei anekdoates kinst alles oannimlik meitsje, de wittenskip wurket mei statistyk.

Ja, firologen fertelle wat der gebeurt as de oerheid net yngrypt. Mar wy moatte ek witte wat der gebeurt mei de maatregels fan no en wat it ferwachte ferskil is tusken dy twa senario’s. Hoefolle deaden skeelt dat? En hoefolle dêrfan binne minsken dy’t net hoe dan ek op koarte termyn oan wat oars ferstjerre soenen? De hege priis dy’t wy no betelje, wat stiet dêr tsjinoer? Is dat überhaupt útrekkene? En hoe is dy ôfwaging makke?

De media folgje braaf it narratyf fan “mei-inoar tsjin de firusfijân” en fertelle de advizen fan de oerheid nei. Har rol fan krityske folger fan de oerheid ferfolje se net – en just yn tiden dat dy ôfgryslik yngripende maatregels nimt, soenen se dat wol dwaan moatte.

Wêr’t de media, safier as ik it neigean koe, ek net botte kritysk yn binne, is it beskriuwen fan de juridyske status fan de oerheidsmaatregels. Binne gearkomsten fan mear as hûndert minsken no ferbean? En stiet der in straf op in oertrêding fan dat ferbod? Of is it in advys om gjin grutte gearkomsten te hâlden? Dúdlikheid dêroer liket my yn it ramt fan de rjochtswissichheid belangryk.

De Trouw skriuwt wol dat it bywenjen fan eveneminten net ferbean is, allinnich ôfret wurdt, mar ûnder it kopke Geen boetes stiet neat oer it organisearjen fan eveneminten of it hâlden fan gearkomsten:

Myn fertrouwen op in wittenskiplike ûnderbouwing fan it nije belied en op in gedegen ôfwaging wurdt der net grutter op troch wat ik hearde fan ien dy’t lid west hat fan krisisteams en dy’t seit: “Fan wat ik persoanlik yn ‘op-centers’ en ‘krisisstasjons’ meimakke haw, wit ik dat wiidweidich ûndersyk yn krisissitewaasjes net helber is en dat besluten naam wurde op basis fan wat saakkundigen sizze. Fansels altyd mei in jurist, dy’t de ‘red card holder’ advys jout, sadat elkenien yndekt is.”

Media yn Fryslân en dêrbûten, wolle jim asjeblyft kritysker wurde en de minsken fertelle wat se strafrjochtlik net mear meie en wat allinnich mar ôfret wurdt, wat de ekonomyske en maatskiplike priis fan alle maatregels is en wat de maatskippij dermei wint?