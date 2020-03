Wer Europeesk jild foar plattelânsûntwikkeling

Noardeast-Fryslân kin fan ‘t jier € 925.000,- oan leefberensprojekten besteegje. Foar Noardwest-Fryslân is dat € 850.000,-. Dat jild komt út de regeling foar LEADER, in Europeesk ûntwikkelingsprogramma foar plattelânsgebieten.

Leader-subsydzje is der om de leefberens te befoarderjen en de fitaliteit, wurkgelegenheid en oanlûkingskrêft fan plattelânsgebieten te stimulearjen. In wichtich útgongspunt is dat minsken yn it gebiet sels útmeitsje wat wichtich is foar de leefberens yn harren gebiet en dat se de projekten ek opsette. Foarbylden fan earder takende projekten binne it werbrûksintrum yn Grou en doarpshûs d’Alde Skoalle yn Hantum.

Twa tenders

Der binne yn 2020 twa perioaden (tenders) wêryn’t subsydzje oanfrege wurde kin. De earste tender is fan moandei 20 april oant en mei tongersdei 28 maaie. Yn septimber set de twadde tender útein.

Streekwurk

LEADER wurdt by de provinsje Fryslân koördinearre troch Streekwurk. De projektburo’s yn Frjentsjer en Burgum binne telefoanysk en fia e-mail berikber foar ynformaasje, stipe en antwurd op fragen. Op www.fryslan.frl/leader is mear ynformaasje te finen.