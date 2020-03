Waarpraatsje: Tongersdei miskien rein

DE JOUWER – It wie woansdei in hiel kreaze dei, mar it waar sjocht der foar tongersdei minder goed út. Der is kâns op rein.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der earst opklearringen en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. Letter is der kâns op wat mear bewolking. By in swakke súdeastewyn leit de temperatuer om de 3 graden hinne.

Tongersdei is der earst noch wat sinne, mar letter rekket de loft berûn. Yn ’e rin fan ’e dei soe it wat reine kinne, mar is it net wis hoe let oft dat bart en hoefolle wetter oft der falle sil. De wyn komt út it easten oant noardeasten en wurdt matich, by de kust lâns frij krêftich miskien wol krêftich. It wurdt in graad as 6.

Freed feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma