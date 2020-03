Waarpraatsje: Tiisdei rein

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei mei op guon plakken wat lytse buien, sjocht it waar der foar tiisdei min út. It wurdt in wiete en rûzige dei.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en reint it sa út en troch. De sude- oant súdwestewyn wyn boazet oan en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 6 graden.

Woansdei is de loft berûn en (sto)reint it op ‘e nij sa út en troch. De wyn komt út it súdwesten oant westen en is frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Mei goed 10 graden is it oan de mylde kant.

Woansdei bliuwt it ek net drûch, mar dan sille wy de sinne, nei alle gedachten, wol wer efkes sjen.

Jan Brinksma