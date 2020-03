Waarpraatsje: Tiisdei mear sinne

DE JOUWER – It wie moandei in kâlde dei mei rûnom yn ‘e provinsje wat lytse buikes. Tiisdei is der wer wat mear sinne. It bliuwt foarearst oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it, nei alle gedachten helder, mar hielendal wis is dat net. Der soe op guon plakken ek bewolking wêze kinne. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tiisdei is der earst miskien noch bewolking, mar geandewei de dei sil de sinne ek flink skine. De wyn is swak en komt út it noardeasten. It wurdt 7 graden.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der net safolle oan it waar.

Jan Brinksma