Waarpraatsje: Soad sinne

DE JOUWER – It wie moandei op ‘e nij in strieljende mar ek frisse dei. Tiisdei en woansdei is der ek in soad sinne en it bliuwt oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder, mar op guon plakken is wat hege bewolking net útsletten. By in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tiisdei skynt de sinne wer de hiele dei, mar der is miskien ek wat hege bewolking. De súdeastewyn is matich, yn it Waadgebiet en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Woansdei skynt de sinne wer hast de hiele dei.

Jan Brinksma