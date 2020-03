Waarpraatsje: Skier

DE JOUWER – It wie in skiere woansdei en foar tongersdei sjocht it der net folle better út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn. Der soe sa út en troch wat storein falle kinne. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it 7 graden.

Tongersdei is de loft op ‘e nij berûn en op guon plakken kin it, sa út en troch, wat storeine. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich. It wurdt net folle waarmer as 9 graden.

Freed bliuwt it drûch en miskien lit de sinne him wer efkes sjen, mar wis is dat noch net.

Jan Brinksma