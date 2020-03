Waarpraatsje: Rêstich

DE JOUWER – It wie tongersdei in skiere dei, mar wol, sa goed as, drûch. It rêstige en drûge waar hâld foarearst oan.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, mar der is ek kâns op inkelde opklearringen. De wyn komt út it noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 4 graden.

Freed is de loft earst berûn, mar letter op ‘e dei lit de sinne him sa út en troch ek sjen. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Yn it wykein bliuwt it drûch en is der (wat) mear sinne. De temperatuer leit oerdei ûnder de 10 graden en yn ‘e nachten om it friespunt hinne.

Jan Brinksma