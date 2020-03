Waarpraatsje: Op ’e nij ritich

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze sneon krije wy no wer it wike mei ritich waar. Maitiid is foarearst net oan de oarder.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein rekket de loft berûn, mar it bliuwt op de measte plakken noch drûch. De súdwestewyn boazet oan en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Snein is de loft berûn en letter reint it in skoft. Yn ’e neimiddei binne der ek inkelde opklearringen, mar der is noch wol kâns op in bui. De súdwestewyn jout him wer wat del en wurdt matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Moandei feroaret der net folle oan it waar. Der is sa út en troch wat sinne, mar by in matige oant frij krêftige súdwestewyn en 8 graden bliuwt it net drûch.

Jan Brinksma