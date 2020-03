Waarpraatsje: Offaller

DE JOUWER – It wie in kreaze en drûge dei, mar troch de berûne loft foel it waar dochs wat ôf. Foar woansdei sjocht it waar der ek minder goed út as earder ferwachte waard.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn, al binne inkelde opklearringen net hielendal útsletten. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich en yn it Waadgebiet krêftich. It wurdt 6 graden.

Woansdei is de loft foar it grutste part berûn en der soe wat storein falle kinne. De wyn giet yn ‘e rin fan ‘e dei nei it westen en wurdt swak oant matich. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Tongersdei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma