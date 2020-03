Waarpraatsje: Noch twa dagen (in soad) sinne

DE JOUWER – Nei al wer in strieljende dei sjocht it waar der foar tongersdei en freed ek goed út. Sels better as earst tocht waard.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder en by in swakke oant matige eastewyn kin it in lyts bytsje frieze.

Tongersdei skynt de sinne hast wer de hiele dei. De wyn komt út it easten en is matich. It wurdt 10 graden.

Freed is der ek noch in soad sinne. It wurdt dan efkes wat mylder.

Jan Brinksma