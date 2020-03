Waarpraatsje: Noch ien dei soad sinne

DE JOUWER – It is al inkelde dagen strieljend mar fris maitiidswaar. Woansdei is foarearst de lêste dei mei in soad sinne.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. By in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer op ‘e nij om it friespunt hinne.

Woansdei skynt de sinne hast de hielde dei, mar der is wol kâns op wat hege bewolking. De matige wyn komt út it súdeasten oant easten. It wurdt 10 graden.

Fan tongersdei ôf is der mear bewolking, mar it bliuwt, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma