Waarpraatsje: Noch gjin maitiid

DE JOUWER – It wie moandei in skiere dei mei foaral yn ‘e middei rein. Tiisdei is it ek ritich, mar wy sille de sinne wol wer (efkes) sjen.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der flinke opklearringen. De súdwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om it friespunt hinne, mar by de kust lâns inkelde graden heger.

Tiisdei is der earst sinne, mar letter binne der ek hingelwolken en yn ‘e middei kinne der inkelde buien falle, miskien wol mei heil of wat tonger. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Woansdei feroaret der net folle oan it noch hieltyd ritige waar.

Warskôging: Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei en ier yn ‘e moarn kin it op guon plakken glêd wurde.

Jan Brinksma