Waarpraatsje: Moandei rein

DE JOUWER – It wie op ‘e nij in ritich en tige rûzich wykein, mar sa min as de lêste wykeinen wie it gelokkich net. Moandei falt er út en troch rein.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei binne der opklearringen en bliuwt it, sa goed as, drûch. Tsjin ‘e moarntiid rekket de loft berûn. De sudewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Moandei is de loft berûn en reint it sa út en troch. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns frij krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e middei giet de wyn nei it westen oant noardwesten en hellet by de kust wat oan.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it ritich, mar de sinne is sa út en troch ek te sjen. De skerpe rântsjes geane wat fan it hjerstwaar ôf.

Jan Brinksma